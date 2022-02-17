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Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı'dan olay Mert Öcal sözleri! ''Herkes birbirini aldatsın''

17.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşkı damga vurdu. Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Mert Öcal, Sude Burcu'ya çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutladı. Gördükleri karşısında gözü dönen Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu'ya ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın'' diyerek öfke kustu. Survivor Ekstra'da, Sude Burcu, Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu ilişkisi masaya yatırıldı. Sunucu Murat Özarı, Mert Öcal'ı eleştiri bombardımanına tuttu.

Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı'dan olay Mert Öcal sözleri! ''Herkes birbirini aldatsın''

Survivor All Star 2022 yarışmacıları Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, aşklarını göz önünde yaşamaya karar verdi. Mert Öcal'ın, Sude Burcu'nun Sevgililer Günü'nü kutlaması üzerine Gönüllüler adası karıştı. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda yaşadığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Gündemi sarsan aldatma iddiaları, Survivor Ekstra programında da tartışıldı. Yorumcu Murat Özarı, ''Aldatmayı normalleştirdik resmen. Herkes birbirini aldatsın o zaman! Böyle bir dünya yok!'' diyerek, Mert Öcal'a tepki gösterdi.

''HERKES BİRBİRİNİ ALDATSIN O ZAMAN''

Murat Özarı, Mert Öcal'ı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

Ben Nisa'ya yüzde yüz katılıyorum. Beni kesseler de ben Nisa gibi davranırdım. Aldatmak güzel bir şey mi ya! Yapmayın lütfen... Aldatmayı normalleştirdik resmen. Herkes birbirini aldatsın o zaman! Böyle bir dünya yok! Sen eğer bir şey yapıyorsan ya onunla yapacaksın, ya bununla yapacaksın. Mert Öcal, tenisci Rafael Nadal ile Boris Becker gibi. Bir oraya atıyor topu, bir buraya! İkisinden birisini tercih edeceksin! Benim karakterim ve yapım budur kardeşim... Nisa bana göre en doğrusunu yapıyor. Ben de olsam aynısını yapardım.

Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı'dan olay Mert Öcal sözleri! ''Herkes birbirini aldatsın''

''NİSA'YI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORLAR''

Gelelim Sude'ye... Sude, aldatıldığını kabul ediyor. Mert, diğer kıza ''Çocuğumuz olacak, evleneceğiz'' demiş, Nisa tüm bunları uyduruyor mu? Bunların hepsinin yalan olduğunu nasıl düşünebilirsiniz? Kızın en yakın arkadaşı üzülmüş ve darbe yemiş. Nisa bu yüzden hırsını alamıyor. Nisa, bana göre çok olgun ve karakterli bir kız. Kimseyi bel altı vurmuyor ama onlar Nisa'yı sürekli tehdit ediyorlar. Kıza, ''Biz senin şuyunu söylersek ne olur? Biz buyunu anlatırsak ne olur?'' gibi şeyler söylüyorlar. Nisa'yı neden tehdit ediyorlar, kız yanlış bir şey mi söylüyor? Yapılmadık bir şey mi anlatıyor?

NE OLMUŞTU?

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile sevgiliyken Sude Burcu ile de beraber olduğunu öne sürerek sinir krizi geçirdi. Mert Öcal'ın Sude Burcu'ya çiçek verdiği anlarda öfkelenen Nisa Bölükbaşı, oyun sonrası duvarları yumruklayarak ağlamaya başladı. Sude Burcu'nun konuşma talebini reddeden Nisa Bölükbaşı, en iyi arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu'nun üzülmesine dayanamadığını anlattı.

Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı'dan olay Mert Öcal sözleri! ''Herkes birbirini aldatsın''

Nisa Bölükbaşı, adaya döndükten sonra Sude Burcu'yu ''Sen kendisine saygısı olmayan bir kadınsın'' sözleriyle eleştirdi. Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı'ya ''Benim tercihlerime karışamazsınız. Benim Mert'le neden devam ettiğimi bilemezsiniz. Özel hayatıma karışmayın'' yanıtını verdi.

Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı'dan olay Mert Öcal sözleri! ''Herkes birbirini aldatsın''

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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