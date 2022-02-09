Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi güzelliğiyle olay oldu! Cesur pozları Instagram'ı salladı

2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya programıyla geniş kitlelerce tanınan ve sonrasında Survivor'a katılarak kendine has tavırlarıyla dikkat çeken Semih Öztürk, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, güzelliğiyle büyüledi.
1991 yılında Bursa'da dünyaya gelen Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.
TV8'in iddialı programı Ütopya'ya katılan Öztürk, Survivor 2016 sezonunun ilgi çeken isimlerinden biri oldu.
Şimdilerde Survivor Ekstra'da yorumcu koltuğunda oturan Semih Öztürk'ün Arap kökenli eşi Kurretülayn Matur, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
İstanbul Üniversitesi'ni bitiren Kurretülayn Matur, İstanbul Fatih Üniversitesi'nin sanat tiyatrosunda görev alıyor.
Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, 2014 yılında katıldıkları Ütopya programında tanışıp evlendi.
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, iddialı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum