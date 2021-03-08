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Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

08.03.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 7 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 42. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmış ve gönüllülerden iki yarışmacı birden elemeye kalmıştı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık için mücadele verdi. Yarışmacılar, gözleri bağlı, kollarında ziller ile çıktıkları ringde mücadele etti. Konseyde ise kaybeden takımdan bir isim daha elemeye kaldı. Peki Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın 3. eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Yarışmacılar, gözleri kapalı ve daire içinde rakiplerinin yerini kollarındaki zillerin seslerinden bulmaya çalıştı. Ve arkasındaki mavi ve kırmızı bezi almaya çalıştı.

Müthiş bir heyecan ve mücadele dolu geçen dokunulmazlık oyununda skor 8-8 olunca iki takımın en iyi kadın ve erkek yarışmacıları çıkarıldı. Ünlülerden Sergen - Gonca, gönüllülerden Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu final mücadelesi verdi. İlk karşılaşmada Berkay, Sergen'i yenince skor gönüllüler lehine 9-8 oldu.

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Sonraki oyunda ise kazanan Gonca oldu ve 9-9 oldu. Durum 9-9 olunca kazanma süresi en kısa olan ünlüler takımı, final oyununda kadın mı erkek mi yarışmacı olarak kararını verdi. Ünlüler takımının kararı kadın yarışmacı oldu. Final oyununda ünlülerden Merve'ye karşılık gönüllülerden Öykü Uysal çıktı. Nefeslerin tutulduğu final oyununda kazananı kamera kayıtları belirledi. Böylece haftanın 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla ünlüler kazanmış oldu.

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SURVİVOR’DA 3.ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-4 gibi farklı bir skorla kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada, isimleri eşit sayıda yazılan Öykü Uysal ve Hanzade elemeye kalan ilk yarışmacılar olmuştu.

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Oylama sonrasında haftanın 3. eleme adayı da belli oldu. Oylama sonucunda eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

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Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre ise, en yüksek oyu alan yarışmacı bir eleme adayını daha belirleyecek.

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