Survivor eleme adayları kimler oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın 3. eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Yarışmacılar, gözleri kapalı ve daire içinde rakiplerinin yerini kollarındaki zillerin seslerinden bulmaya çalıştı. Ve arkasındaki mavi ve kırmızı bezi almaya çalıştı.

Müthiş bir heyecan ve mücadele dolu geçen dokunulmazlık oyununda skor 8-8 olunca iki takımın en iyi kadın ve erkek yarışmacıları çıkarıldı. Ünlülerden Sergen - Gonca, gönüllülerden Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu final mücadelesi verdi. İlk karşılaşmada Berkay, Sergen'i yenince skor gönüllüler lehine 9-8 oldu.

Sonraki oyunda ise kazanan Gonca oldu ve 9-9 oldu. Durum 9-9 olunca kazanma süresi en kısa olan ünlüler takımı, final oyununda kadın mı erkek mi yarışmacı olarak kararını verdi. Ünlüler takımının kararı kadın yarışmacı oldu. Final oyununda ünlülerden Merve'ye karşılık gönüllülerden Öykü Uysal çıktı. Nefeslerin tutulduğu final oyununda kazananı kamera kayıtları belirledi. Böylece haftanın 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla ünlüler kazanmış oldu.