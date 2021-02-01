Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç neden diskalifiye oldu? Survivor Emin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Survivor 2021'de bu akşam Gönüllüler kampında büyük şok ve hüzün yaşandı. Doktor Metin Kuş, Emin'in artık Survivor'a devam edemeyeceğini açıklaması sonrasında kamp gözyaşlarına boğuldu. Emin, sakatlığını kabul etmek istemese de Doktor Metin Kuş, birçok arkadaşı ile incelemeler sonrasında bu kararı aldığını açıkladı. Peki, Emin neden Survivor'dan diskalifiye oldu? Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Emin hakkında merak edilenler…

EMİN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gönüllüler takımını gözyaşları içinde bırakan olayda Doktor Metin Kuş, yapılan incelemeler sonrasında Survivor 2021'e devam edemeyeceğini söyledi. Gelen son rapora göre Emin'in dizinde bir kırık tespit ettiklerini açıkladı. Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Böylece, Survivor Emin yarışmaya dizindeki kırık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı.

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.