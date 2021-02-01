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Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç neden diskalifiye oldu? Survivor Emin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

01.02.2021 01:30 | Son Güncelleme:
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Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç neden diskalifiye oldu? Survivor Emin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Emin Günenç Survivor 2021'den neden diskalifiye oldu? Survivor Emin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Emin kimdir merak ediliyor. Survivor yeni bölümde Gönüllüler takımı büyük bir şok yaşadı. Doktor Metin Kuş, Survivor Emin hakkındaki raporun sonucunu açıkladı. Hayal kırıklığı yaşayan Emin, Survivor'da kalmak için çok ısrar etti. Fakat Doktor Metin Kuş'un kararı değişmedi.Peki, Survivor Emin neden diskalifiye oldu? Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021'de bu akşam Gönüllüler kampında büyük şok ve hüzün yaşandı. Doktor Metin Kuş, Emin'in artık Survivor'a devam edemeyeceğini açıklaması sonrasında kamp gözyaşlarına boğuldu. Emin, sakatlığını kabul etmek istemese de Doktor Metin Kuş, birçok arkadaşı ile incelemeler sonrasında bu kararı aldığını açıkladı. Peki, Emin neden Survivor'dan diskalifiye oldu? Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Emin hakkında merak edilenler…

EMİN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gönüllüler takımını gözyaşları içinde bırakan olayda Doktor Metin Kuş, yapılan incelemeler sonrasında Survivor 2021'e devam edemeyeceğini söyledi. Gelen son rapora göre Emin'in dizinde bir kırık tespit ettiklerini açıkladı. Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Böylece, Survivor Emin yarışmaya dizindeki kırık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı.

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

Survivor Emin Günenç’in hayatı sporla iç içe geçmiş. Sekiz yaşında başladığı futbolu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 18 yaşında bırakmak zorunda kaldı. Fakat bu onun spor yapmasına engel olmadı. Oyunculuk eğitimi alırken Emin Günenç, vaktinin çoğunu spor salonunda geçiriyor.

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