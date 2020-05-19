Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü? Survivor'dan elenen Ersin Dominik'te mi kaldı?

Dominik'teki Türkler ve Survivor'dan elenen yarışmacılar geçtiğimiz günlerde uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve yurtlarda karantina altına alınmışlardı.

Elenen tüm yarışmacılar Türkiye'ye getirilirken, Ersin Korkut'un ise Dominik'te kaldığı ve Türkiye'ye dönmediği iddia edildi. Ersin'e elendikten sonra çok sevdiği köpeği Mes'in öldüğünü ise kuzeni Yılmaz Erdoğan açıklamıştı. Morali oldukça bozuk olan Ersin'e ise Acun bir sürpriz yaparak ölen köpeğinin aynısından aldıklarını söylemişti. Ilıcalı'nın aldıklarını söylediği köpeğin yanında olması, Ersin'in de Survivor 2020 çekimlerinin yapıldığı Dominik'te kaldığı iddialarını güçlendiren bir nokta oldu.

Bu iddiaları, Acun Ilıcalı'nın ve Murat Ceylan'ın yaptığı paylaşımlar da adeta destekledi.

Ilıcalı'nın çektiği bir videoda Ersin'in görünmesi sonrası, Ersin'in Dominik'te kaldığı iddiası güçlenmiş oldu.



Ersin Korkut'un Survivor bitene kadar Dominik'te kalacağı ve Acun Ilıcalı'yla birlikte yaz aylarında Türkiye'ye döneceği iddia edildi.



