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Survivor Evrim oyun alanında gözyaşlarına boğuldu! Yasin'den tepki geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 02:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 105. bölüm ödül oyununda mavi takımdan Evrim Keklik parkurda oyun devam ederken gözyaşlarına boğuldu. Atış yapamadığı sinirleri bozulan ve ağlamaya başlayan Evrim'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Evrim'in duygusal anlar yaşamasına ise Yasin'den tepki geldi.

Survivor Evrim oyun alanında gözyaşlarına boğuldu! Yasin'den tepki geldi

Survivor 2020 yeni bölümde mavi takımdan Evrim, ödül oyununda duygusal anlar yaşadı. Çeyrek final öncesinde son kez oluşturulan kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda karşıya geldi.

Skorda 1-1 denge varken kırmızı takımdan Cemal Can ile mavi takımdan Evrim parkura çıktı. Dört ay sonra Evrim ile Cemal Can, parkurda ilk defa karşı karşıya geldi.

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Parkuru ilk tamamlayan Cemal Can oldu. Geriden gelen Evrim, rakibini atışlarda yakalamaya çalıştı. Fakat Cemal Can, avantajlı başladığı atışlarla sayıyı kazanmayı bildi.

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Oyun sonrasında Survivor Evrim, sayıyı kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğuldu. Evrim’in “Atamıyorum. Hangi atış olduğunu unutuyorum. Yapamıyorum çünkü” diyerek ağlaması üzerine takım arkadaşları onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.
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Evrim'in ağlaması üzerine Yasin ise, "Ben anlamadım ki burası çocuk parkı mı Survivor mı? Kaldıramayan gelmesin" sözleriyle tepki gösterdi.

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