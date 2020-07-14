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Survivor finali için Nusret Gökçe'den Acun Ilıcalı'ya özel davet: Hep beraber ona gidiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 02:55 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Survivor 2020 finali için özel bir davet yaptı. Bu sene koronavirüsten dolayı Survivor için Dominik'e gidemeyen Nusret, büyük final öncesinde Acun Ilıcalı ve elenen yarışmacıları restoranında misafir etmek istediğini duyurdu. Acun Ilıcalı da yakın dostu olan Nusret'in Mikonos'tan çektiği videoyu Survivor finalinde yayınlandı.

Survivor finali için Nusret Gökçe'den Acun Ilıcalı'ya özel davet: Hep beraber ona gidiyoruz

Survivor'da her sene Dominik'e konuk olan ve yarışmacılara ödül olarak ziyafet veren ünlü işletmeci Nusret, bu yıl koronavirüs nedeniyle yarışmaya konuk olamadı. Yunanistan'ın turizm merkezi adası Mikonos'taki restoranında bulunan Nusret, çektiği bir video aracılığıyla Acun Ilıcalı ve ekibini İstanbul'daki mekanına davet etti.

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"NUSRET YUNANİSTAN HÜKÜMETİNİN ÖZEL İZNİYLE MİKONOS'TA"

Survivor 2020'nin 13 Temmuz Pazartesi canlı olarak yayınlanan İstanbul yarı finalinde Acun Ilıcalı, Nusret'in videosunu yayınladı. Acun Ilıcalı, "Biliyorsunuz Bodrum'da, Kıbrıs'ta final yaptık. Şu anda final İstanbul'da. Yarın öğleden sonra hep beraber bir etkinlik yapsak harika olur. Size bir mesaj var. Her sene geldi bir tek bu sene koronavirüsten dolayı gelemedi. Şu anda Yunanistan'da. Yunanistan hükümetinin özel bir izniyle şu anda orada bulunuyor. Ama bizi özel bir mesajla istanbul'daki mekanına davet ediyor. Yarın Nusret'in misafiriyiz. Hep beraber ona gidiyoruz. Ama iki finalistimiz hariç, onlar dinlenmeye çekilecek" dedi.

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"SEN ADADAN GELDİN, BİZ ADADA KALDIK"

Nusret videosunda, "Sen adadan geldin biz adada kaldık. Bu sene gelenekseli gerçekleştiremiyoruz imkansızlıklardan dolayı. Ama sizin yarın Nusret'te misafir etmek için bekliyoruz. Burada yunan arkadaşlarımızın da size çok sevgi ve selamları var" ifadelerini kullandı.

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