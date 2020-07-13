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Survivor finalinde duygusal anlar! Survivor finalistleri Cemal Can, Yasin ve Barış aileleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

Survivor 2020 finalistleri Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı, final öncesinde İstanbul'da aileleriyle buluştu. Aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Survivor finalinde duygusal anlar! Survivor finalistleri Cemal Can, Yasin ve Barış aileleriyle buluştu

Survivor 2020'de Şubat ayından bu yana süren macera İstanbul Galataport'taki finalle son buluyor. 5 ay sonra Dominik'ten İstanbul'a dönenBarış, Cemal Can ve Yasin aileleriyle buluştu.

Survivor'da son 3'e kalan yarışmacılar final öncesinde aileleriyle özlem giderdi.

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Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleriyle buluşmalarında duygusal anlar yaşandı.

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CEMAL CAN VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cemal Can'ın ailesiyle ile buluştuğu anlarda gözyaşlarına boğuldu.

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Cemal Can ve babası uzun süre birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

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Cemal Can annesi, babası, kardeşi ve eniştesiyle final öncesinde görüşme fırsatı buldu.

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SURVIVOR ŞAMPİYONU SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Survivor'da 3'lü finale kalan Cemal Can, Yasin ve Barış'tan biri bu akşam elenecek. Son iki isim ise 14 Temmuz Salı akşamı canlı yayında sms oylamasına çıkacak ve Survivor şampiyonu belli olacak.

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