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  4. Survivor Gizem Memiç diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor" diyerek açıkladı

Survivor Gizem Memiç diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor" diyerek açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 07:24
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Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmanın son bölümüne Gizem Memiç'in talihsiz kazası damga vurdu. Parkurda oyun esnasında bir anda yerde kalan Gizem ambulansla hastaneye kaldırıdılı. Gizem'in akıbetini ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı.

Survivor Gizem Memiç diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor" diyerek açıkladı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da bu sezon tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmaya bu defa Gizem Memiç'in sakatlığı damga vurdu.

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Dokunulmazlık oyunu esnasında Gizem parkurda bir anda yerde kaldı. Gizem'in acı içinde kıvranması ise korku dolu anlar yaşandı. Gizem'in adım atarken bacağının adeta ayrılması nedeniyle dizinde şiddetli bir acı meydana geldi.

gizem kaza

Doktorların müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gizem'in sağlık durumunu ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı.

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'DURUMU CİDDİ...'

Gizem'in sakatlığı ile ilgili Acun Ilıcalı açıklama yaptı: "Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek."

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