Survivor Hikmet Tuğsuz'a ne oldu? Parkurda sakatlandı hastaneye kaldırıldı

Survivor 2022 All Star'ın 17 Ocak Pazartesi ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Deniz üstünde kurulan plaftormda mücadele eden yarışmacılar zorlu engelleri aşmaya çalıştı. Zorlu parkurda yarışan Hikmet'in asıldığı makara ise koparak başına çarptı.
Denize düşen Hikmet, bağırarak sağlık ekibinden yardım istedi.
Kanlar içinde kalan Hikmet arkadaşlarının ve sağlık ekibin yardımıyla parkur dışına çıkarıldı.
Kaşı yarılan Hikmet'e müdahale eden Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu, oyuna devam edemeyeceğini ve hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.
Ancak buna karşı çıkan Hikmet oyuna devam etmek istedi.
Doktorun ve arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen Hikmet uzun süre direndi ve hastaneye gitmek istemedi.
Ancak Doktor Ömercikoğlu, yarılan yere dikiş atılması gerektiğini söyleyerek izin vermedi.
Doktorun ısrarları sonucunda Hikmet pes etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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