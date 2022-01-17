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Survivor Hikmet Tuğsuz'a ne oldu? Parkurda sakatlandı hastaneye kaldırıldı

17.01.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın son bölümündeki dokunulmazlık oyununda korkutan bir sakatlık yaşandı. Survivor 2022'nin iddialı yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz zorlu platformda, kopan bir makaranın çarpması sonucu yaralandı. Deniz üzerindeki alanda kanlar içinde kalan Hikmet'in kaşı açıldı. Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun ilk müdahaleyi yaptığı Hikmet oyuna devam etmek istedi. Hikmet uzun süre hastaneye gitmekte direndi. Ancak doktorun kesin kararı sonucunda Hikmet hastaneye kaldırıldı.

Survivor Hikmet Tuğsuz'a ne oldu? Parkurda sakatlandı hastaneye kaldırıldı

Survivor 2022 All Star'ın 17 Ocak Pazartesi ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Deniz üstünde kurulan plaftormda mücadele eden yarışmacılar zorlu engelleri aşmaya çalıştı. Zorlu parkurda yarışan Hikmet'in asıldığı makara ise koparak başına çarptı.

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DENİZDE KANLAR İÇİNDE KALDI

Denize düşen Hikmet, bağırarak sağlık ekibinden yardım istedi.

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Kanlar içinde kalan Hikmet arkadaşlarının ve sağlık ekibin yardımıyla parkur dışına çıkarıldı.
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HİKMET DOKTORA DİRENDİ!

Kaşı yarılan Hikmet'e müdahale eden Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu, oyuna devam edemeyeceğini ve hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.

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Ancak buna karşı çıkan Hikmet oyuna devam etmek istedi.

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Doktorun ve arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen Hikmet uzun süre direndi ve hastaneye gitmek istemedi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Ancak Doktor Ömercikoğlu, yarılan yere dikiş atılması gerektiğini söyleyerek izin vermedi.

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Doktorun ısrarları sonucunda Hikmet pes etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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