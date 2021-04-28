Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021'den elenen İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor İlayda Şeker'in hayat hikayesi

Survivor 2021 ilk ada konseyinde gönüllüler takımından İlayda Şeker, ünlüler takımına geçmişti. Survivor 2021 fragmanında "Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum" ifadelerini kullanan İlayda, 16 hafta boyunca Survivor'da kalmayı başardı. Ancak son ada konseyinde takım arkadaşlarının eleme adayı olarak belirlediği İlayda, yarışmaya veda eden isim oldu.

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yarıştı.

İlayda Şeker 1994 yılında Nevşehir'de doğdu. 18 yaşına kadar Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, üniversite için Sakarya'ya geldi.



Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'da dedesiyle yaşayan İlayda Şeker şu anda çalışmamaktadır.



