Survivor İsmail Balaban nişanlısı Gamze ile konuştu! "Anlattığı sebepler mantıklı gelmedi"

Survivor'da oynanan iletişim oyununu kazanarak annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze hakkında söylediklerinden sonra büyük bir şok yaşamıştı. Acun Ilıcalı'nın "Nişanlın Gamze'yi arayabilirsin" teklini reddeden İsmail günler sonra kararını değiştirdi. İsmail Balaban ile Gamze Atakan telefonda konuşma fırsatı buldu. Yaşanan sorunların neden olduğunu açıklayan Gamze Atakan, "Sadece bak şu an herkesin sağlığı yerinde bunu bil. Çok talihsiz bir olay oldu. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibi olaylar döndü. Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar. Konu bu. 'İsmail zaten başarıyla yarışacak bir insan' dedim. Dışarıdan ona söylemişler. Bunlar sen geldiğinde konuşulacak şeyler. İletişim kurmamım tek amacı bunları kafana takmamanı istiyorum" dedi. "BİR ANDA BANA CEPHE OLDULAR" İsmail'in nişanlısı Gamze şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda bana cephe oldular, anlamadım. Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık.İnan bana neden cephe aldıklarını ben de anlamıyorum. Bir daha konuşma gibisinden yüklendiler. Ben neden olayını büyüdüğünü anlasam sana yansıtmadan çözerdim.Sen gelmeden çözülecek bir olay değil zaten. Sadece ailevi mevzu küçük bir anlaşmazlık. Benim o zamanki konuşmalarımı çok yanlış anladılar. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, yarışmana odaklan"



İsmail, "Şimdi ben nişanlıyım zaten. Buradan bana SMS az gelir diye düşüncem olmadı. Yarışmaya gelirken korona sebebinden dolayı beni uğurlamaya gelemediler. Gamze de kardeşim de yanımdaydı. Sonrasında işte anlat dedim. Dedi ki seninle İstanbul'a gitmem sorun oldu. SMS'ni etkiler falan. Bunlar bana mantıklı sebepler gelmedi. Ben dönmeden bu iş çözülmeyecek. Döndükten sonra hakkımızda hayırlısı olsun diyorum." dedi. "SENİNLE İSTANBUL'A GİTMEM SORUN OLDU" Survivor son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine geldi. İsmail ada konseyinde Gamze ile konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Survivor konseyinde konuşan İsmail Balaban, "Annemle konuştuktan sonra zor zamanlar yaşadım. Siz söz hakkı

vermiştiniz o zaman Gamze ile konuşmak istememiştim. İki tarafı da dinlemem ve yargısız infaz yapmamam gerekiyordu. Gamze ile konuştum ve 'Senin düşündüğün gibi bir durum yok' dedi. Ben nişanlıyım ve bunu saklamadım. 'Oy kaybım olur' diye düşünmedim. Salgın nedeniyle ailem beni uğurlamak için İstanbul'a gelemedi. Ben de Gamze ile birlikte İstanbul'a gittim ve beni uğurladı. Gamze bana 'Seninle İstanbul'a gitmem sorun oldu' dedi. Ayrıca nişanlı olduğumun bilinmesinin sms oylarımı etkileyeceği konuşulmuş. Annem, babam bunları hesaplayacak insanlar değil. Ben nişanlı olduğumu her ortamda dile getirdim. Sevgililer Günü'nü kutladım, iletişim oyunlarında Gamze'yi seçtim. Ben bunu hiç bir zaman saklamadım" ifadelerini kullandı.

