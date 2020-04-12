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Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Mert hangi dizilerde oynadı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 23:37 | Son Güncelleme

Oyuncu Mert Öcal, Survivor 2020 ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Survivor'da parkurda gösterdiği mücadelelerle adından söz ettirmeye başlayan Survivor Mert Öcal, birleşme partisinde de siyah takım elbisesi ve şıklığıyla dikkat çekti. Survivor Mert Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden. Peki, Survivor yarışmacısı Mert Öcal kimdir ve kaç yaşındadır? Mert Öcal hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Mert Öcal'ın hayat hikayesi ve merak edilenler.

Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Mert hangi dizilerde oynadı?

Arka Sokaklar, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Öcal Survivor 2020'de birleşme partisinde şıklığıyla beğeni topladı. Birleşme partisinde sahneye çıkarak şarkı da söyleyen Mert Öcal'ın hayat hikayesi de merak edildi. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında ve nereli?ak.

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MERT ÖCAL KİMDİR? ROL ALDIĞI DİZİLER

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

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Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olaraksa Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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