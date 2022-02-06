Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022'nin 16. bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında karşı takımdan Berna Keklikler'in üzerine yürüdü. Bu olay gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Yarışmada ön plana çıkan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Nagihan Karadere, Survivor'da daha önce de yarıştı. Yarışmayı takip edenler Survivor Nagihan kaç kere yarışmaya katıldı? Nagihan Karadere Survivor'da şampiyon oldu mu? Ne zaman finale çıktı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Nagihan Karadere'nin Survivor serüvenini sizler için derledik.

SURVİVOR NAGİHAN KAÇ KERE YARIŞMAYA KATILDI?

Survivor Nagihan ilk kez yarışmanın 2018 yılında yayınlanan sezonunda yarıştı. Survivor 2018'in finaline kadar gelen ve Adem Kılıççı ile oylamaya kalan Nagihan Karadere şampiyonluğu Kılıççı'ya kaptırdı.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR'DA ŞAMPİYON OLDU MU?

Nagihan Karadere'nin Survivor şampiyonluğu bulunmuyor. Nagihan Karadere Survivor 2022 All Star'dan önce 2 kez yarışmada yer aldı. 2016 yılında beşinci olan Karadere, 2018'de ise birinciliği Adem Kılıççı'ya kaptırmıştı.

NAGİHAN KARADERE NE ZAMAN FİNALE ÇIKTI?

Survivor'da 2 kez yarışan Nagihan Karadere yalnızca 1 kez finale kadar gidebilmiştir. 2018 yılında Adem Kılıççı'ya yenilen Karadere 2. olmuştur.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.



