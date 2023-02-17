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Survivor Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu! "3 kişiydiler, tarifsiz bir acı bu"

17.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem başta Hatay olmak üzere birçok ili etkiledi. Deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları devam ederken Milli sporcu Nagihan Karadere ölüm haberini, "Tarifsiz bir acı bu" sözleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...

Survivor Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu! "3 kişiydiler, tarifsiz bir acı bu"

Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen depremin on ikinci gününde ölü ve yaralı sayıları güncellenmeye devam ediyor. Survivor programıyla adından söz ettiren sporcu Nagihan Karadere, deprem bölgesine giderek depremzedelere destek veriyor. 38 bin 44 kişinin vefat ettiği depremde Nagihan Karadere, yakınlarının ölüm haberini böyle aktardı.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Sosyal medya hesabından enkazın karesini paylaşan Nagihan Karadere ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Milli Takım Hocalarımdan Senem ve Macit Hocamın ailesinin enkaz çalışmaları bugün bitti. Maalesef ki sağ kurtulan olmadı. 3 kişiydiler... Tarifsiz bir acı bu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara sabırlar versin."

Survivor Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu!

"KUMDAN KALE Mİ DİKTİNİZ?"

Deprem bölgesinde bulunan Nagihan Karadere, enkazların fotoğrafını paylaşarak ''Be Allahsızlar! Kumdan kale mi diktiniz siz! Nedir bu hal böyle... Yatacak yeriniz yok!'' diye isyan etmişti.

Survivor Nagihan Karadere deprem sonrası ölüm haberini duyurdu!


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