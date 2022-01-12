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Survivor Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Kadrodan çıkarıldı

12.01.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Yayında gözükmeyen Nisa'nın koronavirüse yakalandığı yerine de yedeklerden Yağmur'un dahil olduğu duyuruldu.

Survivor Nisa Bölükbaşı koronaya yakalandı! Kadrodan çıkarıldı

Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

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YERİNE YAĞMUR GELDİ

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Nisa Bölükbaşı
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