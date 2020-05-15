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Survivor Nisa'dan çok konuşulacak Evrim açıklaması: Kızım görmüyor musun?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 21:39 | Son Güncelleme

Survivor'da geçtiğimiz hafta yaşanan konseyde Evrim takımda anlaşamadığı isimlere dair sert ifadeler kullanmıştı. Evrim'in bu sözlerine Survivor Nisa'dan flaş cevaplar geldi. Takım arkadaşları tarafından kendisine ayrıcalık tanındığını reddeden Nisa, 'Ben herkese iyi davrandığım için onlar da aynısını yapıyor' dedi.

Survivor Nisa'dan çok konuşulacak Evrim açıklaması: Kızım görmüyor musun?

Survivor Nisa Bölükbaşı, takım arkadaşı Evrim ile ilgili olay sözler söyledi. Evrim'in kendini çok iyi bir insan sandığını ifade eden Nisa, "Evrim bana çok laf sokuyor. Diyor ki, 'İnsanlar böyle şöyle seviyor' Ben bir şey istediğim zaman, 'Söyle onlara, onlar senin için her şeyi yapar çünkü.' Ben de dedim ki, 'Onlardan bir şey istemiyorum, ben herkese iyi davrandığım için onlar da aynısını yapıyorlar" dedi.

Survivor'daki röportajda konuşan Nisa, "Evrim diyor ki 'Bana niye iyi davranmıyorlar' Kızım görmüyor musun? Sen onlara hakaret ettiğin zaman onlar sana iyi mi davranacak. Biraz onları düşün. Bu yüzden de belki Berkan seninle konuşmuyor. Çünkü bunları konuşmaya gerek duymuyor. Arkadaş olmamıza gerek yok ama bir takımız tabii ki benchte destekleyecek. Sabah günaydın demiyorsa demesin ama sen 'Böyle böyle' deme, çünkü sen de aynısını yapıyorsun.

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