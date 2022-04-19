Survivor Nisa'nın Barış açıklaması sonrası Ogeday: Nisa konuşsa anlatacağı çok şey var

Survivor'da gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de Barış'ı ima ederek beraber oldukları dönemde hayatının en kötü yılını geçirdiğini söyleyen Nisa, bu kez Barış'ın kendisine el kaldırdığını iddia etti. Dokunulmazlık oyununda Barış'ın karşı takımdaki kadın yarışmacıları teselli ettiği sırada gülen Nisa, "Çıldıracağım. Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" dedi.

Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken Nisa'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ogeday da açıklama yaptı. Ogeday "İçinde olmadığım bir durum, geçmişte yaşanan bir olay benim dahil olmam gereksiz. Nisa'yı tanıdığım için bu konuyu konuşmuştuk daha önce. Benim burada inandığım kişi Nisa ama olayı görmedim. Görmediğim bir olayda ısrar edemem" dedi.

Ogeday Girişken açıklamasının devamında "Nisa konuşsa anlatacağı çok şey var. Konuyu geçiştiriyor uzatmak ve prim vermek istemiyor" yorumunda bulundu.



