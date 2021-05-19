Survivor ödül oyunu kim kazandı? Çifte ödül oyunu heyecanı yaşandı! 18 Mayıs Survivor'da ödüller ne oldu?

Survivor 2021’de son bölümde iki ödül oyunu birden oynandı. Survivor son bölümde aile ödülü oyununu kazanan mavi takım, ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyerek vakit geçirdi.

SURVİVOR’DA 1. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de mavi takım ve kırmızı takım, bu sezon ilk defa oynayacakları tünel parkurunda karşı karşıya geldi. Birçok tünelden oluşan parkurda yarışmacılar, sürünerek, tırmanarak tüm engelleri aşıp finalde halka atışı yaptılar. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım oldu ve 4-1 öne geçti. Poyraz'ın İsmail'i yenmesi ile aradaki fark ikiye düştü.

Ödül oyununda kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı açmaya başladı. Mavi takım, rakibi ile arasındaki farkı azaltmak için parkurda mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Fakat atışlara önce gelmelerine rağmen finali yapamadılar. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirdi. Ve ödül oyununu 10-3 skorla kazanan kırmızı takım oldu.

SURVİVOR’DA İLK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ilk ödül oyununu kazanan takım, nefis bir akşam yemeği yedi. Yarışmacılar ayrıca FA Cup final maçı olan Chelsea - Leicester City maçını da izledi.