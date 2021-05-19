Survivor ödül oyunu kim kazandı? Çifte ödül oyunu heyecanı yaşandı! 18 Mayıs Survivor'da ödüller ne oldu?

Survivor 2021’de son bölümde iki ödül oyunu birden oynandı. Survivor son bölümde aile ödülü oyununu kazanan mavi takım, ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyerek vakit geçirdi.
Survivor 2021'de mavi takım ve kırmızı takım, bu sezon ilk defa oynayacakları tünel parkurunda karşı karşıya geldi. Birçok tünelden oluşan parkurda yarışmacılar, sürünerek, tırmanarak tüm engelleri aşıp finalde halka atışı yaptılar. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım oldu ve 4-1 öne geçti. Poyraz'ın İsmail'i yenmesi ile aradaki fark ikiye düştü.
Ödül oyununda kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı açmaya başladı. Mavi takım, rakibi ile arasındaki farkı azaltmak için parkurda mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Fakat atışlara önce gelmelerine rağmen finali yapamadılar. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirdi. Ve ödül oyununu 10-3 skorla kazanan kırmızı takım oldu.
Survivor'da ilk ödül oyununu kazanan takım, nefis bir akşam yemeği yedi. Yarışmacılar ayrıca FA Cup final maçı olan Chelsea - Leicester City maçını da izledi.
Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar bir kez daha ödül oyununda karşı karşıya geldi. 2. ödül oyunu parkurunda havuz, denge gibi birçok engel vardı. Bunları geçen yarışmacıları çok farklı bir atış bekliyordu. Eğimli bir tahtanın ucundaki düz yere atılacak iki top yarışmacılara sayıyı kazandırıyordu.
İkinci ödül oyununa iyi başlayan mavi takım oldu. Fakat kırmızı takım, 2-0 geriden geldiği oyunda skoru 8-3'e getirmeyi başardı. Sonrasında kırmızı takım bir sayı alırken mavi takım, üç sayı alarak 9-6 yaptı. Berkay'ın Poyraz karşısında aldığı sayı ile skor 10-6 oldu. Böylece kırmızı takım, ikinci ödül oyununu da kazanmış oldu.
İkinci ödül oyununu kazanan kırmızı takım, bluetooth hoparlör ile bir gün boyunca adasında müzik dinleyebilecek. Ayrıca kırmızı takım soğuk çorba, et fajita, lavaş fajita soslar, bademli pilav, parmesanlı patates oluşan yemeği de yiyebilecek.
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