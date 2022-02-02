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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

02.02.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 1 Ocak Salı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dominik'te haftalardır açlıkla da mücadele eden yarışmacılar, yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda geçen mücadeleyi kazanan takım ise güzel bir ödülün sahibi oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor All Star'dan haftanın dokunulmazlık mücadelelerinin ardından takımlar bu defa ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler, tüm haftanın yorgunluğunu ve açlığını ödül oyununu kazanarak telafi etmeye çalıştı.

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SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk ödül oyunu ekrana geldi. Ünlüler takımı uzun süredir kazanamadığı ödüle ulaşmak isterken gönüllüler de yine tek kazanan olmak için mücadele etti.

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Haftanın ödülü ise sandviç oldu. Kadınlarda ünlüler kazandı, erkeklerde ise oyunu alan gönüllüler oldu. En iyiler turunda da kazanan gönüllü takımı oldu ve ödülü aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Dominik Cumhuriyeti
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