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  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor'da ödül ne oldu?

05.03.2021 00:26 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 4 Mart Perşembe ekrana gelen 40. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları ödülü oyunu kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülerde yeni takım kaptanları da belli oldu.

Survivor Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim ünlüler takımından Çağman Çatay olmuştu. Eleme sonrasında ünlüler ve gönüllüler, Survivor’ın 4 Mart Perşembe 40. bölümünde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Verilen her ödüle farklı bir hırsla çıkan iki takım, kazanmak için parkurda varlarını yoklarını ortaya koydu. Günün sonunda Survivor’da ödül oyununu kazanan takım, ödülün keyfini çıkardı.

TAKIM KAPTANLARI DEĞİŞTİ

Survivor yeni bölümde ödül oyunu öncesinde takımlarda kaptan seçimi yapıldı. Ünlülerde Barış, bir hafta sonra yeniden kaptan seçildi. Gönüllüler ise bir değişikliğe giderek Hanzade'yi takım kaptanı seçti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler, adada kalma mücadelelerini sürdürürken ödül oyunları ile açlıklarını gidermeye çalışıyorlar. Farklı oyunlar ve farklı parkurlarda ellerinden gelenin fazlasıyla ortaya koyan yarışmacılar, inanılmaz mücadeleler sergiledi. Kaydırakla başlayan havuzda birçok engeli aşan yarışmacılar, finalde üç başarılı halka atışı yapmaları gerekiyordu. Nefes kesen atışlarda başarılı olan yarışmacılar, takımlarına sayıyı kazandırdı. Müthiş bir heyecan içinde geçen oyunda skor 9-8 olunca ünlülerden Melis, gönüllülerden Öykü Uysal parkura çıktı. Bu ikili arasındaki rekabetten kazanan Melis oldu ve ünlüler takımı 10-8 skorla ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'ın son bölümünde oyunu kazanan ünlüler takımının giysileri ve nevresim takımları yıkanarak temizlenecek. Diğer yandan ise yarışmacılar patates püresi ve patlıcanlı köfte yiyerek karınlarını doyurdu.


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survivor
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