MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ezak oyununda gergin anlar! Yasin'den sert tepki

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ezak oyununda gergin anlar! Yasin'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 01:24 | Son Güncelleme

Survivor 2020, 6 Mart Cuma akşamı 13. bölümüyle ekrana geldi. Survivor son bölümde erzak ödüllü oyun heyecanı yaşandı. Kuru fasulye ve salçadan oluşan erzak paketini kazanmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele yaşadı. Erzak oyunu sırasında ise gergin anlar yaşandı. Berkan konuşmalarına Yasin sert tepki gösterdi. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ezak oyununda gergin anlar! Yasin'den sert tepki

Survivor'da açlıkla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları, erzak ödüllü oyunda nefes kesen bir mücadeleye girdi. Survivor 13. bölümde haftalık erzak için parkura çıkan yarışmacılar, zorlu parkurda çeşitli engeller ve rakip yarışmacı ile yarıştı. Nefes nefese geçen oyunda tüm güçlerini ortaya koyan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kazanan takımı atışlar belirledi.

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020 yeni bölümde erzak ödüllü oyun heyecanı yaşandı. Ödül oyununda verilecek ödül ise kuru fasülye ve salçadan oluşan erzak paketiydi. Skor 9-7 ünlüler lehine iken Aycan ile Gizem parkura çıktı. Ünlülerden Aycan, rakibine atışlarda üstün geldi ve takımına bir puan kazandırdı. Ve Survivor'da erzak oyununu kazanan takımı ünlüler oldu.

ERZAK OYUNUNDA GERGİN ANLAR!

Survivor 2020 yeni bölümde erzak oyununda ünlüler ile gönüllüler takımı arasında gerginlik yaşandı. 6 Mart 2020 tarihli Survivor 13. bölümde yarışmacılar parkura erzak oyunu için çıktılar. Oyunda ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yasin eşleşti. Berkan'ın oyunu kazandıktan sonra sözleri Yasin'den büyük tepki gördü. Olay sonrasında Evrim'in Mert hakkında söyledikleri dikkat çekiciydi.

yasin2421

MERT ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler takımında Mert'in yere düşmesi izleyenleri korkuttu. Ünlüler takımı uyurken Mert ateşin sönmemesi için uğraşıyordu. Sonrasında yatmak için yerine giden Mert, ilk olarak direğe tutunmaya çalıştı fakat beceremedi yere düştü. Sesine ilk duyup kalkan Ersin, Mert'e müdahele etti.

mert

Arkadaşları Mert'e daha dikkatli olması konusunda uyardı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi!Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi!
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor 2020, survivor ödül oyunu,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı!

Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı!

Emrah ve Sinan Akçıl sosyal medyada birbirine girdi!

Emrah ve Sinan Akçıl birbirine girdi!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Güldür Güldür Show'un Feridun'u Giray Altınok kimdir?

Güldür Güldür Show'un Feridun'u Giray Altınok kimdir?

Survivor'da Yasin ile Evrim arasında ilginç şakalaşma: Öp bir kere

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

Cem Yılmaz'ın taytı olay olmuştu! Şaşırtan bir detay ortaya çıktı

Cem Yılmaz'ın taytı olay olmuştu! Şaşırtan bir detay ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.