Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ezak oyununda gergin anlar! Yasin'den sert tepki

Survivor'da açlıkla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları, erzak ödüllü oyunda nefes kesen bir mücadeleye girdi. Survivor 13. bölümde haftalık erzak için parkura çıkan yarışmacılar, zorlu parkurda çeşitli engeller ve rakip yarışmacı ile yarıştı. Nefes nefese geçen oyunda tüm güçlerini ortaya koyan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kazanan takımı atışlar belirledi.

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020 yeni bölümde erzak ödüllü oyun heyecanı yaşandı. Ödül oyununda verilecek ödül ise kuru fasülye ve salçadan oluşan erzak paketiydi. Skor 9-7 ünlüler lehine iken Aycan ile Gizem parkura çıktı. Ünlülerden Aycan, rakibine atışlarda üstün geldi ve takımına bir puan kazandırdı. Ve Survivor'da erzak oyununu kazanan takımı ünlüler oldu.

ERZAK OYUNUNDA GERGİN ANLAR!

Survivor 2020 yeni bölümde erzak oyununda ünlüler ile gönüllüler takımı arasında gerginlik yaşandı. 6 Mart 2020 tarihli Survivor 13. bölümde yarışmacılar parkura erzak oyunu için çıktılar. Oyunda ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yasin eşleşti. Berkan'ın oyunu kazandıktan sonra sözleri Yasin'den büyük tepki gördü. Olay sonrasında Evrim'in Mert hakkında söyledikleri dikkat çekiciydi.