Survivor ödül oyununu kim kazandı? Voleybol maçını hangi takım kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor'ın 28. bölümünde takımlar kum sahada voleybol oynayarak ödülü kazanmaya çalıştı. Ödül oyunu için voleybol oynayan yarışmacılar, ödülü kazanmak için tüm becerilerini sergiledi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU (VOLEYBOL MAÇI) KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’deki voleybol maçında takımlar dokuzar yarışmacı seçti. Ve bu dokuz kişiden üçer takım oluşturdu. Bu şekilde toplam dokuz maç oynandı. Sonrasında ise takımlar en iyi dört erkek ve dört kadın yarışmacılarını belirledi. Üç kişilik oyunlarda her sayı ile kenarda bekleyen yarışmacı, bir kişi ile yer değiştirdi.

Voleyvol maçında her set beş sayıda bitiyordu. Toplamda 10 seti alan takım ödülü kazanacaktı. Oyunda ilk başlarda gönüllüler öne geçti ve 4-1 farkı yakaladı. Sonrasında ünlüler bu farkı kapatıp 6-5 üstünlüğü yakaladı. Sonrasında karşılıklı alınan sayılar ile skor 9-8'e geldi. Bu skorda iki takım beşer en iyi yarışmacıları seçti. Bu ana kadar üçer kişilik oynanan voleybol maçı, beşer kişi ile oynandı. Nefeslerin tutulduğu bu oyunda 7-5 kazanan gönüllüler skoru 9-9 yaptı. Son oyunda aynı yarışmacılar sahada yerlerini aldı. Bu oyun 10'da bitiyordu. Müthiş oyunda gönüllüler son seti 10-4 aldı ve genel skoru 10-4 yaptılar. Böylece, Survivor'da yatak ödül oyununu kazanan gönüllüler oldu.