MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül ve bil bakalım oyunlarını kim kazandı? 17 Haziran Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor ödül ve bil bakalım oyunlarını kim kazandı? 17 Haziran Survivor 2021'de ödül ne oldu?

18.06.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finale kısa süren kalan Survivor 2021'de son 6'ya kalan yarışmacılar ödül oyunu ve bil bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'ın 17 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde, eleme konseyi öncesinde yarışmacılar ödül oyununa çıktı. Yarışmacılar daha sonra ise bil bakalım oyununda eğlenceli anlar yaşadı. Peki Survivor ödül ve bil bakalım oyunlarını kimler kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül ve bil bakalım oyunlarını kim kazandı? 17 Haziran Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 122. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor Türkiye’de eleme konseyi öncesinde takımlar, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar parkurda son derece hırslı mücadele etti. Mücadele sonunda kazanan takım, güzel bir ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da keyifli bir ödül oyunu ekrana geldi. Su kaydırağı ile başlayan parkurun finalinde yarışmacılar, paintball silahı ile beş konserveyi devirmeye çalıştı. Yarışmacılar, parkurda çok çekişmeli bir mücadele sergiledi. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım oldu. Beş sayıyı daha önce yapan kırmızı takım, ödülün tadımını yaptı. 5-2 geride kalan mavi takım, atışlarda başlangıca göre daha isabetli atışlar yaparak farkı kapatmayı başardı. Günün sonunda ödül oyununu 10-8 skorla kazanan mavi takım oldu.

s_odul2

Survivor’da bu akşam ödül oyununu kazanan mavi takım, taze olarak hazırlanmış dondurma çeşitlerini özel bir gösteri eşliğinde yedi. Ayrıca, mavi takım yarışmacılar nefis bir yemek ödülü de kazandı.

Survivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 17 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacıSurvivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 17 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

SURVİVOR’DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezonun son bil bakalım oyunu yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Yarışmacılar, sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları tahmin etmeye çalıştı. Oyunda takımlar, kırmızı ve beyaz takım olarak oynadılar. Bil Bakalım oyununu 10-8 skorla kazanan mavi takım oldu.

Survivor’da bu akşam ödül oyununu kazanan mavi takım, THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: KozmetikAmazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: Kozmetik
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Burak Sergen'den velayet açıklaması! Sosyal medyadan duyurduBurak Sergen'den velayet açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Güncel veriler açıklandı: Toplam can kaybı 49 bini aştı

Güncel veriler açıklandı: Toplam can kaybı 49 bini aştı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü

Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.