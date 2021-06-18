Survivor ödül ve bil bakalım oyunlarını kim kazandı? 17 Haziran Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 122. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor Türkiye’de eleme konseyi öncesinde takımlar, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar parkurda son derece hırslı mücadele etti. Mücadele sonunda kazanan takım, güzel bir ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da keyifli bir ödül oyunu ekrana geldi. Su kaydırağı ile başlayan parkurun finalinde yarışmacılar, paintball silahı ile beş konserveyi devirmeye çalıştı. Yarışmacılar, parkurda çok çekişmeli bir mücadele sergiledi. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım oldu. Beş sayıyı daha önce yapan kırmızı takım, ödülün tadımını yaptı. 5-2 geride kalan mavi takım, atışlarda başlangıca göre daha isabetli atışlar yaparak farkı kapatmayı başardı. Günün sonunda ödül oyununu 10-8 skorla kazanan mavi takım oldu.

Survivor’da bu akşam ödül oyununu kazanan mavi takım, taze olarak hazırlanmış dondurma çeşitlerini özel bir gösteri eşliğinde yedi. Ayrıca, mavi takım yarışmacılar nefis bir yemek ödülü de kazandı.

SURVİVOR’DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezonun son bil bakalım oyunu yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Yarışmacılar, sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları tahmin etmeye çalıştı. Oyunda takımlar, kırmızı ve beyaz takım olarak oynadılar. Bil Bakalım oyununu 10-8 skorla kazanan mavi takım oldu.

Survivor’da bu akşam ödül oyununu kazanan mavi takım, THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazandı.



