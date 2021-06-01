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Survivor ödül ve sembol oyunlarını kimler kazandı? 31 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

01.06.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 31 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Zor bir parkurda ödülü kazanmak için savaşan iki takım arasında nefes kesen mücadele yaşandı. Survivor'da yarışmacılar sembol oyununda da karşılaştı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül ve sembol oyunlarını kimler kazandı? 31 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor Türkiye 2021'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde Murat Ceylan ödülü açıkladı ve yarışmacılar adeta çılgına dödü.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, oldukça güzel bir ödül için parkurda savaş verdi. Ada hayatından bir süreliğine uzaklaşmak ve eğlence dolu aktivitelerin yer alacağı ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda son ana kadar mücadele etti.

Ödül oyununda heyecan ve mücadele baştan sona kadar devam etti. Ödül oyununda 10-8 skorla kazanan taraf mavi takım oldu.

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SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödülü kazanan mavi takımı bir helikopter aldı ve Dominik'in en yüksek rakımlı seviyesine götürdü. Daha sonra yarışmacılar buradan yamaç paraşütü yaptı. Yamaç paraşütü sonrasında lüks bir villaya gidenyarışmacılar, temizlenip kıyafetlerini değiştirdikten sonra canlı müzik eşliğinde güzel bir yemek yedi. Yemeğin menüsünde ise çorba, karışık ızgara, salata, patates kızartması, sütlaç yer aldı.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın performans oyununda yarışmacılar, platformda bir çubukla başlarının üstündeki kovayı düşürmemeye çalıştı. Performans oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar çıktı. Yarışmacılar, dengede durup mekanizmayı dengede tutmaya çalışırken komutla sağlarındaki küpleri sol taraflarına yatay veya dikey olarak yerleştirdiler. İlk elenen Aleyna Çalışkan olurken Ayşe’nin düşürmesi ile sembolü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

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Erkek yarışmacılarda Dora, ilk elenen isim oldu. Onu takip eden Steven oldu. Devamında Poyraz, Berkay ve İsmail’in elenmesiyle erkeklerde kazanan Batuhan oldu.

PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor’da sembolü kazanan yarışmacı, seçtiği bir arkadaşı ile birlikte club sandviç yeme şansını elde etti. Aleyna, ödül için Aleyna Çalışkan’ı, Batuhan da İsmail Balaban’ı seçti.

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TV8 survivor
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