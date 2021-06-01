Survivor ödül ve sembol oyunlarını kimler kazandı? 31 Mayıs Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor Türkiye 2021'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde Murat Ceylan ödülü açıkladı ve yarışmacılar adeta çılgına dödü.
Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, oldukça güzel bir ödül için parkurda savaş verdi. Ada hayatından bir süreliğine uzaklaşmak ve eğlence dolu aktivitelerin yer alacağı ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda son ana kadar mücadele etti.
Ödül oyununda heyecan ve mücadele baştan sona kadar devam etti. Ödül oyununda 10-8 skorla kazanan taraf mavi takım oldu.
Survivor'da ödülü kazanan mavi takımı bir helikopter aldı ve Dominik'in en yüksek rakımlı seviyesine götürdü. Daha sonra yarışmacılar buradan yamaç paraşütü yaptı. Yamaç paraşütü sonrasında lüks bir villaya gidenyarışmacılar, temizlenip kıyafetlerini değiştirdikten sonra canlı müzik eşliğinde güzel bir yemek yedi. Yemeğin menüsünde ise çorba, karışık ızgara, salata, patates kızartması, sütlaç yer aldı.
Survivor 2021’de haftanın performans oyununda yarışmacılar, platformda bir çubukla başlarının üstündeki kovayı düşürmemeye çalıştı. Performans oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar çıktı. Yarışmacılar, dengede durup mekanizmayı dengede tutmaya çalışırken komutla sağlarındaki küpleri sol taraflarına yatay veya dikey olarak yerleştirdiler. İlk elenen Aleyna Çalışkan olurken Ayşe’nin düşürmesi ile sembolü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Erkek yarışmacılarda Dora, ilk elenen isim oldu. Onu takip eden Steven oldu. Devamında Poyraz, Berkay ve İsmail’in elenmesiyle erkeklerde kazanan Batuhan oldu.
Survivor’da sembolü kazanan yarışmacı, seçtiği bir arkadaşı ile birlikte club sandviç yeme şansını elde etti. Aleyna, ödül için Aleyna Çalışkan’ı, Batuhan da İsmail Balaban’ı seçti.
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