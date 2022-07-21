MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi! "Alev aldı buralar"

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi! "Alev aldı buralar"

21.07.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, mankenlere taş çıkartacak türden pozlarına tam gaz devam ediyor.

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi! "Alev aldı buralar"

Survivor'daki renkli karakteriyle akıllara kazınan Sabriye Şengül son zamanlarda adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu. Birbirinden iddialı poz veren Şengül, mini elbisesiyle olay oldu.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Sabriye Şengül'ün mini elbiseli pozuna takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi!

Şengül'e, "Alev aldı buralar", "Yanlış meslek seçtin, manken olmalıymışsın" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi!

Sabriye Şengül iddialı pozlarıyla oldukça konuşuluyor.

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi!

Tanına isim, bir dönem değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozuyla tozu dumana kattıBikinili pozuyla tozu dumana kattı
Son haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdiSon haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdi
Aleyna Tilki yerine Nisa! Milyonluk imza atıldıAleyna Tilki yerine Nisa! Milyonluk imza atıldı
Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Ona "Concorde'un oğlu" diyorlar! 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

Ona "Concorde'un oğlu" diyorlar! 7 saatlik yolculuğu 3,5 saate indirecek

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

İlginizi Çekebilir

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.