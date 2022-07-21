Survivor Sabriye Şengül mini elbisesiyle poz verdi! "Alev aldı buralar"

Survivor'daki renkli karakteriyle akıllara kazınan Sabriye Şengül son zamanlarda adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu. Birbirinden iddialı poz veren Şengül, mini elbisesiyle olay oldu.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Sabriye Şengül'ün mini elbiseli pozuna takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Şengül'e, "Alev aldı buralar", "Yanlış meslek seçtin, manken olmalıymışsın" gibi yorumlar yapıldı.

Sabriye Şengül iddialı pozlarıyla oldukça konuşuluyor.

Tanına isim, bir dönem değişimiyle gündem olmuştu.





