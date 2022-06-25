Survivor Sema Aydemir'den olay yaratan Nagihan paylaşımı! "Kimileriyle yarışmak hakaret..."

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Sema Aydemir, yarışmadan elendikten sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel yarışmacı son olarak Nagihan'ın elenmesinin ardından yaptığı göndermeyle olay yarattı.

NAGİHAN'IN ELENMESİNİN ARDINDAN ŞOK PAYLAŞIM

Sema Aydemir, Survivor'da dün akşam yaşanan elemenin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Nagihan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından Instagram hikayesi atan başarılı yarışmacı, yaptığı göndermeyle damga vurdu.

Sema Aydemir yaptığı paylaşımda, "En çok seninle yarışmayı sevdim. Çünkü sen sensin. İyinle kötünle, düşünmeden, sen olduğun için. Senin emeğin itiraf edeyim bende de yoktu. Çünkü ben senin kadar güçlü olmadım. Çabuk kırılıp, anlatamadım. Ama sen Nagihansın. Ve itiraf edeyim, sendeki psikolojiye sahip olmayı hep istedim. Ama şunu biliyorum, sen olmak kolay değil ve şunu söylemem lazım, sen psikolojisiyle, hırsıyla, herkese kafa tutarken ne derler diye düşünmeden hareket ederken yani sen sadece sen olurken, Survivor'un en iyi kadın yarışmacısı oldun. Gitsen de kalsan da. Ben Sema AYDEMİR ve kabul ediyorum ki sen benden daha Survivorsun. Yolun açık olsun. Kimileriyle yarışmak hakaret seninle yarışmak gururdu." ifadelerinde bulundu.

AKILLARA EVRİM GELDİ

Nagihan'ın elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Sema Aydemir'in paylaşımındaki "Kimileriyle yarışmak hakaret, seninle yarışmak gururdu" sözleri sonrası akıllara Evrim Keklik geldi. Sema Aydemir, yarışmada Evrim Keklik'le anlaşamayan isimler arasında yer alıyordu. Evrim Keklik düşük performansa sahip olmasıyla fakat başarılı olan birçok yarışmacıyı elemesiyle gündeme gelmişti.



