Survivor Sema'dan dedikodulara sert cevap 'Gidin ele ele poz verenlerin peşine düşün'

Adem Kılıççı'nın olaya tepki göstermesinden sonra Sema Aydemir de dün akşam sosyal medya hesabı Instagram’dan canlı yayın yaparak hakkında çıkan aşk dedikodularına tepkisini dile getirdi.

Sema Aydemir özel bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki konuşmacılara " Bir televizyon programında 3 tane güzeller güzeli ablamız Adem' le benim resmimi koymuş, “aşk var mı, aşk yok mu?” diye soruyorlar. Saçma sapan böyle masalara dedikodu malzemesi olmuşuz. Allah'tan çok sabırlı ve asil bir insan olduğum için kendimi bozmuyorum yoksa biliyorsunuz kendimi bozarsam o dedikodu masasında neler olur tahmin edebilirsiniz. Benimle uğraşmayın, gidin el ele magazincilere poz verenlerin peşine düşün" diyerek iddialara sert cevaplar verdi.

