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Survivor Sema'dan dedikodulara sert cevap 'Gidin ele ele poz verenlerin peşine düşün'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 01:56 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in yarışmacılarından Sema Aydemir, sosyal medya hesabında Adem Kılıççı ile çıkan söylentilere sert tepki gösterdi. Survivor sonrası eski futbolcu Serhat Akın, Survivor Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etmişti.

Survivor Sema'dan dedikodulara sert cevap 'Gidin ele ele poz verenlerin peşine düşün'

Adem Kılıççı'nın olaya tepki göstermesinden sonra Sema Aydemir de dün akşam sosyal medya hesabı Instagram’dan canlı yayın yaparak hakkında çıkan aşk dedikodularına tepkisini dile getirdi.

Sema Aydemir özel bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki konuşmacılara " Bir televizyon programında 3 tane güzeller güzeli ablamız Adem' le benim resmimi koymuş, “aşk var mı, aşk yok mu?” diye soruyorlar. Saçma sapan böyle masalara dedikodu malzemesi olmuşuz. Allah'tan çok sabırlı ve asil bir insan olduğum için kendimi bozmuyorum yoksa biliyorsunuz kendimi bozarsam o dedikodu masasında neler olur tahmin edebilirsiniz. Benimle uğraşmayın, gidin el ele magazincilere poz verenlerin peşine düşün" diyerek iddialara sert cevaplar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor aşk Sema Aydemir adem kılıçcı

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