Survivor Sercan’ın kardeşi Tezcan evlendi! Düğüne Survivor yarışmacıları akın etti!

Başarılı futbolcu Sercan Yıldırım düğün heyecanı yaşadı. Sercan sosyal medya hesabından kardeşi Tezcan ve gelini Ece’nin düğününe dair eğlenceli dakikaları paylaştı. Çifti mutlu gününde Sercan’ın Survivor yarışmasından arkadaşları yalnız bırakmadı.



Bursa'da gerçekleşen düğünde ev sahibi konumunda olan milli futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor yarışmacıları için ayrı bir masa ayırdı. Çoğu Ünlüler Takım'ından olan yarışmacılardan Yasin Obuz sürprizi geceye damga vurdu.

DÜĞÜNDE SURVİVOR SÜRPRİZİ



İletişim ödülünü kazandığında kardeşinin nikah görüntülerini izleyen Sercan Yıldırım, o dönemde bütün Survivor yarışmacılarını “Kardeşime yazın düğün yapacağız. Bütün yarışmacı arkadaşlarımı bekliyorum” diyerek davet etmişti.

Sercan’ın davetine ise Survivor 2020 yarışmasından Mert Öcal, Yasin Obuz, Aşkım Burçe, Aycan Yanaç ve Yunus Emre Özden katıldı. Sercan özel misafirleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.



Survivor yarışmasına performansıyla damga vuran Sercan Yıldırım'ın Mert Öcal ve Yasin ile olan fotoğrafını paylaşarak "can dostlarım gelmiş" notunu eklemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.



Yarışma boyunca birbirlerine "sağdıç" diyerek hitap eden Yunus Emre de düğünde Sercan'ın yanında olmayı seçti.



Survivor yarışması boyunca Sercan Yıldırım'ın iyi anlaştığı isimler arasında bulunan Aşkım düğünde Yıldırım ailesine destek verdi.



Sercan Yıldırım'ın yarışmada en çok zaman geçirdiği yarışmacılardan biri olan Aycan Yanaç, yakın arkadaşını mutlu gününde yanında oldu.

Sercan Yıldırım'ın kardeşinin düğününe Ersin Korkut ve Elif Gören'in gelmemesi için şaşkınlık yarattı.

