MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sude Burcu göbeği açık bluzüyle karın kaslarını sergiledi! Beğeni yağdı...

Survivor Sude Burcu göbeği açık bluzüyle karın kaslarını sergiledi! Beğeni yağdı...

27.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla akıllara kazınan Sude Burcu, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Güzelliği ve zarafetini pozlarına yansıtan Sude Burcu, son olarak göbeği açık bluzüyle verdiği pozla karın kaslarını sergiledi. Sude Burcu'nun paylaşımı adeta olay yarattı.

Survivor Sude Burcu göbeği açık bluzüyle karın kaslarını sergiledi! Beğeni yağdı...

Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Sude Burcu, paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından göbeği açık bir şekilde poz veren güzel yarışmacı, takipçilerini karın kaslarıyla mest etti.

GÖBEĞİ AÇIK POZUYLA KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Survivor yarışmacısı Sude Burcu, son pozuyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

290184447_519034563299218_7472799623100871431_n

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan Sude Burcu'nun karın kaslarını sergilediği pozlara beğeni yağdı.

290663838_449002736599089_68085661626792290_n

BİKİNİLİ POZUYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bikinisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel isim, fiziğinin muhteşemliyle göz kamaştırmıştı.

sude

Sude Burcu'nun bikinili cesur paylaşımı takipçilerini adeta mest etmiş ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çekti! "Başıma kötü olaylar geldi!"Dikkat çekti! "Başıma kötü olaylar geldi!"
Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlarBodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

İlginizi Çekebilir

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.