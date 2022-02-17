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Survivor Sude Burcu kimdir, aslen nereli? Survivor Sude Burcu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

17.02.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Sude Burcu'nun hayatı merak ediliyor. Survivor Mert'in Sude ile birlikte olduğu iddiaları hızla yayılırken, Mert'in Sevgililer Günün'nde Sude'ye çiçek vermesi de dikkat çekmişti. Gelişme sonrasında yeni bölümde Nisa ve Sude tartışması da devam etti. Peki Survivor Sude Burcu kimdir, aslen nereli? Survivor Sude Burcu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Survivor Sude Burcu kimdir, aslen nereli? Survivor Sude Burcu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Survivor 2022 kadrosunun en çok konuşulan isimlerinden olan Sude Burcu, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak adı Mert ile anılan Sude'nin yaşı, memleketi ve kariyeri gibi konular merak edildi. Peki Survivor Sude Burcu kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocudur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak bilinen Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapmaktadır.

Sude'nin 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri bulunmaktadır. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyundadır ve ayrıca 57 kilogram ağırlığındadır.

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Tekvandocu olarak bilinen Survivor Sude Burcu, 2019 senesinde yayınlanan Survivor yarışmasında da yer almıştı.

SURVİVOR SUDE BURCU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor'un yeni bölümünde yaşananlar ile birlikte Sude Burcu'nun sevgilisinin Mert Öcal olduğu söyleniyor.

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TV8 survivor
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