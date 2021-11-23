Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldızı çıktı!

2020 yılından beri TV8'in iddialı yapımı Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın, güzel oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Murat Ceylan'ın, Gülcan Arslan ile yanak yanağa pozunu paylaşıp kalp koyması, ikilinin sevgili olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

35 yaşındaki Gülcan Arslan, Murat Ceylan'dan 3 yaş büyük. Sakarya doğumlu Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almış, 2007 yılında Sardunya Sokak dizisiyle ekran macerasına adım atmıştı.

Gülcan Arslan; Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Doğduğun Ev Kaderindir gibi büyük yapımlarda rol aldı.

Murat Ceylan ise liseden sonra yerleştiği Londra'da Endüstriyel Tasarım okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık eğitim alan Murat Ceylan, 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

2014 yılında Almeda Abazi ile birlikte Para Bende programını sundu. 2016'da FOX ekranlarında yayınlanan Familya dizisinde oyunculuk yapan Ceylan'ın, müzik çalışmaları da bulunmaktadır.



