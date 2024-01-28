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Survivor Turabi'nin o halleri sosyal medyayı salladı! "Turabi neye küstüyse acilen barışmalı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da mavi takımın üstün gelmesi ve kırmızı takımın gerilimli halleri devam ediyor. Aç kalan kırmızı takımda öne çıkan Turabi'nin son halleri sosyal medyada dikkat çekti. Turabi'nin sessizliğe gömüldüğünü görenler "Acilen barışmalı" dedi.

Survivor Turabi'nin o halleri sosyal medyayı salladı! "Turabi neye küstüyse acilen barışmalı"

Survivor All Star'da gergin anların yanında yarışmalar da sürüyor. İki takım arasında dokunulmazlığı kazanan belli oldu. Bu haftaki ilk dokunulmazlığı kazanan yine Mavi Takım oldu.

Ancak yarışmalar sırasında kırmızı takımda yer alan Turabi'nin sessiz halleri gözlerden kaçmadı. Arkadaşları "Turabi'nin sesini duymayınca bir değişik oluyor" dese de Turabi konuşmamakta kararlıydı.

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Turabi'nin kendine gelmesi gerektiği söylenirken yarışmacı kafasını kaldırmadan "Turbo öldü" dedi.

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Turabi'nin bu halleri sosyal medyada da gündem oldu ve seyirciler "Turabi neye küstüyse acilen barışmalı bu hali çok kötü. Bizim bildiğimiz Turbo bu değil" dedi.

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