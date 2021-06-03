Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? Ünlülerle anlat bakalım oyununda ödül ne oldu?

Survivor Türkiye 2021’de Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele etti. Oldukça zorlu bir parkurda ve sıcak bir havada yarışan yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor Türkiye Yunanistan karma ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor Türkiye 2021’de ünlülerle anlat bakalım oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan’ın katılımlarıyla yarışmacılar ve ünlüler arasında komik diyaloglar yaşandı.

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye ve Yunanistan takımları, ödül oyunu için karma bir takım oluşturdu ve iki takım yarışmacıları kırmızı ve mavi takım olarak ikiye bölündü. Son ana kadar seyir keyfi yüksek mücadelelerin yaşandığı Survivor’da, ödül oyununu kazanan takım büyük bir mutluluk yaşadı. Survivor’da heyecan dolu mücadelenin ardından mücadeleyi kazanan takım 10-9'luk skorla kırmızı takım yarışmacıları oldu.