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Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? Ünlülerle anlat bakalım oyununda ödül ne oldu?

03.06.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 2 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde ödül ve anlat bakalım oyunları heyecanı yaşandı. Survivor’da Türkiye ve Yunanistan takımları yeniden karma bir takım oluşturarak ödül için mücadele etti. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, parkurda adeta fırtına gibi esti. Survivor'da ünlülerle anlat bakalım oyunu da oynandı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? Ünlülerle anlat bakalım oyununda ödül ne oldu?

Survivor Türkiye 2021’de Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele etti. Oldukça zorlu bir parkurda ve sıcak bir havada yarışan yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor Türkiye Yunanistan karma ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor Türkiye 2021’de ünlülerle anlat bakalım oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan’ın katılımlarıyla yarışmacılar ve ünlüler arasında komik diyaloglar yaşandı.

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye ve Yunanistan takımları, ödül oyunu için karma bir takım oluşturdu ve iki takım yarışmacıları kırmızı ve mavi takım olarak ikiye bölündü. Son ana kadar seyir keyfi yüksek mücadelelerin yaşandığı Survivor’da, ödül oyununu kazanan takım büyük bir mutluluk yaşadı. Survivor’da heyecan dolu mücadelenin ardından mücadeleyi kazanan takım 10-9'luk skorla kırmızı takım yarışmacıları oldu.

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Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan kırmızı takım oldukça güzel bir villaya gidip keyifli vakit geçirdi.

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları büyük bir sürprizle karşılaştı. Anlat Bakalım oyununda toplanan yarışmacılar, Türkiye’nin birçok ünlü isminin katılımıyla birlikte Anlat Bakalım oyununda eşleşti ve ortaya komik diyaloglar çıktı.

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Doğuş Balbay – Poyraz, Ezgi Eyüboğlu – Dora, Onur Buldu - İsmail Balaban, Doğu Demirkol – Batuhan, Eypio – Ayşe, Merve Özbey – Aleyna, Utku Yuvakuran – Berkay ve Alp Kırşan – Steven eşleşmesi izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Heyecan dolu oyunların ardından kazanan ikili belli oldu. Survivor'da oyununun kazananları Ezgi Eyüboğlu - Dora oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Türkiye Yunanistan
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