Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? Ünlülerle anlat bakalım oyununda ödül ne oldu?

Survivor Türkiye 2021’de Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele etti. Oldukça zorlu bir parkurda ve sıcak bir havada yarışan yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor Türkiye Yunanistan karma ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor Türkiye 2021’de ünlülerle anlat bakalım oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan’ın katılımlarıyla yarışmacılar ve ünlüler arasında komik diyaloglar yaşandı.
Survivor Türkiye ve Yunanistan takımları, ödül oyunu için karma bir takım oluşturdu ve iki takım yarışmacıları kırmızı ve mavi takım olarak ikiye bölündü. Son ana kadar seyir keyfi yüksek mücadelelerin yaşandığı Survivor’da, ödül oyununu kazanan takım büyük bir mutluluk yaşadı. Survivor’da heyecan dolu mücadelenin ardından mücadeleyi kazanan takım 10-9'luk skorla kırmızı takım yarışmacıları oldu.
Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan kırmızı takım oldukça güzel bir villaya gidip keyifli vakit geçirdi.
Survivor’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları büyük bir sürprizle karşılaştı. Anlat Bakalım oyununda toplanan yarışmacılar, Türkiye’nin birçok ünlü isminin katılımıyla birlikte Anlat Bakalım oyununda eşleşti ve ortaya komik diyaloglar çıktı.
Doğuş Balbay – Poyraz, Ezgi Eyüboğlu – Dora, Onur Buldu - İsmail Balaban, Doğu Demirkol – Batuhan, Eypio – Ayşe, Merve Özbey – Aleyna, Utku Yuvakuran – Berkay ve Alp Kırşan – Steven eşleşmesi izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Heyecan dolu oyunların ardından kazanan ikili belli oldu. Survivor'da oyununun kazananları Ezgi Eyüboğlu - Dora oldu.
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