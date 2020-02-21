Survivor Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün'den duygusal veda! Uğur ve Şaziye Survivor'dan neden ayrıldı? Sakatlıkları nedir?

Survivor'da yaşadıkları talihsiz sakatlıklar nedeniyle doktor kararı sonrasında yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Uğur Pektaş ve Şaziye adaya veda etti.

Ünlüler takımında yer alan Uğur Pektaş, yarışmanın ilk gününde dizinden sakatlık geçirmiş ve birçok oyuna katılamamıştı. Sonrasında Salı günü yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, Uğur Pektaş hakkında kötü haberi iletmişti. Acun Ilıcalı, yapılan doktor kontrolleri sonrasında çarpraz bağları kopan Şaziye'nin de yarışmaya veda edemeyeceğini açıklamıştı.

Uğur ve Şaziye, 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen Survivor yeni bölümde Şaziye takım arkadaşlarına teker teker sarılarak veda etti.



Ünlüler takımı, Şaziye'nin vedası sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



Uğur Pektaş da takım arkadaşları ile vedalaştı. Çok duygusal anların yaşandığı ayrılık sırasında Uğur, arkadaşlarına tavsiyeler verdi. Arkadaşları, Uğur'u "Survivor'ın dedesi gidiyor" diyerek uğurladı.



