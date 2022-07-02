Survivor'un ardından 6 ay sonra Türkiye'ye dönen Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti

Ocak ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor All Star'da mücadele eden oyuncu Batuhan Karacakaya, 6 aylık mücadelenin ardından yarı finalde 3. olarak şampiyonluk hayallerine veda etti.



FİŞİ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

Yarışma stresini atarak günlük yaşantısına dönen Karacakaya, dün akşam aracı yakıt almak isterken artan akaryakıt fiyatlarını gördü. Aracına 200 TL'lik yakıt alan Karacakaya, benzin göstergesinde bir artış olmadığını görünce şaşkına döndü. Instagram hesabından akaryakıt fişini ve aracının benzin göstergesini paylaşan oyuncu, "Hayır, hayır olamaz" diye bağırdı.



