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Survivor'un ardından 6 ay sonra Türkiye'ye dönen Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti

02.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 aydır Survivor'da mücadele eden oyuncu Batuhan Karacakaya, son günlerin en çok konuşulan ismi. Survivor'da finale kalan ancak SMS oylamasında geride kalan Karacakaya, Türkiye'ye dönünce artan akaryakıt fiyatlarıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. 200 TL'lik benzin almasına rağmen benzin göstergesinde artış olmadığını gören Karacakaya, sosyal medya hesabından "Hayır" diyerek bağırdığı bir videoyu yayınladı.

Ocak ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor All Star'da mücadele eden oyuncu Batuhan Karacakaya, 6 aylık mücadelenin ardından yarı finalde 3. olarak şampiyonluk hayallerine veda etti.
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FİŞİ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

Yarışma stresini atarak günlük yaşantısına dönen Karacakaya, dün akşam aracı yakıt almak isterken artan akaryakıt fiyatlarını gördü. Aracına 200 TL'lik yakıt alan Karacakaya, benzin göstergesinde bir artış olmadığını görünce şaşkına döndü. Instagram hesabından akaryakıt fişini ve aracının benzin göstergesini paylaşan oyuncu, "Hayır, hayır olamaz" diye bağırdı.

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Batuhan Karacakaya
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