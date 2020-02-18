Survivor Yasin Obuz meydan okudu: Adada artık hiç bir şey yapmayacağım

Survivor 2020'nin en renkli, en sivri yarışmacılarından olan Yasin, Survivor 2020 gönülüler takımında ilginç hareketleri, sözleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Survivor 3. bölümde Yasin, yine beklenmedik bir olay ile arkadaşlarının karşısına çıktı.



Survivor Yasin, bugün kendini "Amazon çocuğu" olarak tanıttı. Deniz kumuna kendini bulayan Survivor Yasin "Ben adada artık hiç bir şey yapmayacağım. Ben adayı yaşamaya geldim. Çamura batmazsam, ayağımı kesmezse, kumlara dalmazsam, yağmurda ıslanmazsami, denizlere dalmazsam ne anlamı var Survivor'ın. Gidip baraka yapıp oturup sabahtan akşama kadar dedikodu yapacaksam İstanbulda kalsaydım daha iyiydi" sözleri ile tatile gelmiş gibi oturan arkadaşlarını eleştirdi.



