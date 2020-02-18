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Survivor Yasin Obuz meydan okudu: Adada artık hiç bir şey yapmayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 22:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının en iddialı isimlerinden olan Yasin Obuz ada hayatındaki ilginç tavırlarıyla da dikkat çekiyor. MasterChef yarışmasıyla ünlenen Yasin, zorlu ada koşullarına kısa sürede uyum sağladı. Takım arkadaşlarının yaptıklarını eleştiren Yasin "Bu adada artık hiç bir şey yapmayacağım. Dedikodu yapacaksam neden geldim buraya" diyerek meydan okudu.

Survivor Yasin Obuz meydan okudu: Adada artık hiç bir şey yapmayacağım

Survivor 2020'nin en renkli, en sivri yarışmacılarından olan Yasin, Survivor 2020 gönülüler takımında ilginç hareketleri, sözleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

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Survivor 3. bölümde Yasin, yine beklenmedik bir olay ile arkadaşlarının karşısına çıktı.

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Survivor Yasin, bugün kendini "Amazon çocuğu" olarak tanıttı. Deniz kumuna kendini bulayan Survivor Yasin "Ben adada artık hiç bir şey yapmayacağım. Ben adayı yaşamaya geldim. Çamura batmazsam, ayağımı kesmezse, kumlara dalmazsam, yağmurda ıslanmazsami, denizlere dalmazsam ne anlamı var Survivor'ın. Gidip baraka yapıp oturup sabahtan akşama kadar dedikodu yapacaksam İstanbulda kalsaydım daha iyiydi" sözleri ile tatile gelmiş gibi oturan arkadaşlarını eleştirdi.


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Survivor, Survivor 2020, Yasin Obuz, survivor yasin,

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