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Survivor Yasin Obuz'un paylaşımı olay oldu! Şampiyonluk adayını duyurdu...

07.06.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında söylemleri, karakteri ve mimikleriyle damga vuran yarışmacılar arasına giren Yasin Obuz, ada hayatındaki hareketleriyle de dikkat çekti. Yarışmada birçok kişiyle anlaşamayan fakat Gökhan Keser'le güzel bir dostluk kuran Yasin Obuz, yaptığı son paylaşımla Survivor'daki şampiyonluk adayını duyurdu.

Survivor Yasin Obuz'un paylaşımı olay oldu! Şampiyonluk adayını duyurdu...

Survivor Yasin Obuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Survivor'dan elendikten sonra yakın arkadaşı Gökhan Keser'i havalimanında karşılamaya giden Obuz, çektiği videoyla dikkat çekmişti. Yakın arkadaşı Gökhan'ın elenmesiyle birlikte, Yasin Obuz'un Survivor'daki yeni şampiyonluk adayı belli oldu.

MASTERCHEF GÜZİDE'YE SÖYLEDİĞİ SÖZLE OLAY OLMUŞTU

MasterChef Türkiye'de yarışan ve özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer Güzide Mertcan'ın sosyal medyada paylaştığı sofra fotoğrafına gelen yorumlar olay olmuştu.

güzide

Bu yorumlardan birisi de Survivor Yasin Obuz'dan gelmişti. Obuz paylaşımında, "Masan bile buram buram zenginlik kokuyor maşallah Güzide. Bi' evlatlık almadın beni yanına, abartmıyorum eli o kadar lezzetli ki Güzide'nin, hâlâ sarması aklımda. Suna da öyleydi" sözleriyle dikkat çekmişti.

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SURVIVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI DUYURDU

Instagram'dan sık sık paylaşımlarını sürdüren Yasin Obuz, paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu. Survivor 2022 All Star yarışmasında bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Nisa'yı destekleyen Obuz, takipçilerinin dikkatini çekti.

yasin obuz

Obuz paylaşımında, "Nisa yaz 1890'a gönder şu datlu kıza oy alırız. Hıı Evrim'e de atın mümkünse" diyerek olay oldu.

nisa yasin

Evrim'in son günlerde yarışmada yaptığı hareketlerden dolayı sosyal medyada tepki çekmesi üzerine bazı takipçiler, "Evrim'e atmayın gerek yok" tarzında yorumlarda bulundu.

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survivor Yasin Obuz
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