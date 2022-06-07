Survivor Yasin Obuz'un paylaşımı olay oldu! Şampiyonluk adayını duyurdu...

Survivor Yasin Obuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Survivor'dan elendikten sonra yakın arkadaşı Gökhan Keser'i havalimanında karşılamaya giden Obuz, çektiği videoyla dikkat çekmişti. Yakın arkadaşı Gökhan'ın elenmesiyle birlikte, Yasin Obuz'un Survivor'daki yeni şampiyonluk adayı belli oldu.

MASTERCHEF GÜZİDE'YE SÖYLEDİĞİ SÖZLE OLAY OLMUŞTU

MasterChef Türkiye'de yarışan ve özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer Güzide Mertcan'ın sosyal medyada paylaştığı sofra fotoğrafına gelen yorumlar olay olmuştu.

Bu yorumlardan birisi de Survivor Yasin Obuz'dan gelmişti. Obuz paylaşımında, "Masan bile buram buram zenginlik kokuyor maşallah Güzide. Bi' evlatlık almadın beni yanına, abartmıyorum eli o kadar lezzetli ki Güzide'nin, hâlâ sarması aklımda. Suna da öyleydi" sözleriyle dikkat çekmişti.

SURVIVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI DUYURDU

Instagram'dan sık sık paylaşımlarını sürdüren Yasin Obuz, paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu. Survivor 2022 All Star yarışmasında bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Nisa'yı destekleyen Obuz, takipçilerinin dikkatini çekti.

Obuz paylaşımında, "Nisa yaz 1890'a gönder şu datlu kıza oy alırız. Hıı Evrim'e de atın mümkünse" diyerek olay oldu.

Evrim'in son günlerde yarışmada yaptığı hareketlerden dolayı sosyal medyada tepki çekmesi üzerine bazı takipçiler, "Evrim'e atmayın gerek yok" tarzında yorumlarda bulundu.

