Survivor yokluk adasına kim gitti? 22 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

Survivor'daki yeni takımlar ilk defa karşı karşıya geldi. Kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış yer alırken,

mavi takım ise Nagihan, Seda, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan'dan oluştu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı mavi takım kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyinde oylamaya gitti. Yapılan oylamada Sude ve Gökhan'ın isimleri yazıldı.

Ancak ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.



