Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrendi! "Şaka mı yapıyorsun?"

Survivor All Star'da iletişim oyunun kazananı belli oldu. İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

Yunus Emre canlı yayın açılınca güzel haberi aldı. Geçtiğimiz günlerde eşinin hamile olduğunu açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Güzel haber yayın açılınca Yunus Emre'ye de ulaştı.

"Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları atan Yunus Emre'nin takım arkadaşları da bu sevince ortak oldu.

Aleyna'nın ise görüntü de yer almaması sosyal medyanın diline düştü.



Yunus Emre baba olacağını duyunca "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" dedi.





