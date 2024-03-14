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Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrendi! "Şaka mı yapıyorsun?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 07:11
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Survivor All Star'da aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Yunus Emre adada canlı yayın açınca haber Yunus Emre'ye de ulaştı. O anlar sosyal medyayı salladı.

Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrendi! "Şaka mı yapıyorsun?"

Survivor All Star'da iletişim oyunun kazananı belli oldu. İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

Yunus Emre canlı yayın açılınca güzel haberi aldı. Geçtiğimiz günlerde eşinin hamile olduğunu açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Güzel haber yayın açılınca Yunus Emre'ye de ulaştı.

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"Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları atan Yunus Emre'nin takım arkadaşları da bu sevince ortak oldu.

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Aleyna'nın ise görüntü de yer almaması sosyal medyanın diline düştü.

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Yunus Emre baba olacağını duyunca "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor sosyal medya beria gözen
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