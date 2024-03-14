Survivor Yunus Emre canlı yayında baba olacağını öğrenmişti! Karısı Beria Özden'den üzen haber geldi

Survivor All Star'da aldığı cezalarla sık sık adından söz ettiren Yunus Emre iletişim ödülünü kazanınca canlı yayında güzel haberi aldı.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamış ve bu haberle gündem olmuştu. Güzel haber canlı yayın açılınca Yunus Emre'ye de ulaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN ALLAH'IMA"

"Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları atan Yunus Emre'nin takım arkadaşları da bu sevince ortak oldu. Yunus Emre baba olacağını duyunca "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" dedi.

Ancak Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hamileliğinin kullandığı ilaçlar sebebiyle sonlandığını açıkladı.

ÜZEN HABERİ DUYURDU

Beria Özden şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez."







