Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor' da şampiyon kim oldu? sorusu canlı yayında 2018 sezonu kupasının sahibinin açıklanmasının ardından yanıt buldu. SURVİVOR'DA ŞAMPİYON KİM OLDU?



Saat 23.10 itibariyle final elemesi için başlanan oylama saat 00.17 itibariyle oylama sona erdi. Oy sayımı sonrasında Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı oldu. ADEM KILIÇÇI KİMDİR?



Adem Kılıççı, 18 Nisan 1986 tarihinde Ağrı‘da doğmuştur. 5 kardeştir. 2000 yılında boksa başladı. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünden beden eğitimi öğretmeni olarak mezun oldu. 2006 yılına kadar Ankara TSE Takımı adına boks yaptı. Ankara TSE’de Türkiye Şampiyonu oldu. Antalya‘da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. 2006 yılında istanbul’a yerleşti ve Fenerbahçe Boks kulübü üyesi oldu. Adem Kılıççı, Kadıköy Gözcübaba İmam Hatip Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesi olan Adem Kılıççı Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. 185 cm. boyunda ve 69 kilo olan Adem Kılıççı, 2008 Yaz Olimpiyatlarında ilk turda elendi. 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları’nda ise Çeyrek finalde yenilerek elendi.

Adem Kılıççı, 2015 yılında Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında 75 kiloda dünya şampiyonu oldu. 2016 yılında yapılan unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev’e hakem kararıyla kaybetti. SURVİVOR 2017'DE İKİNCİ OLMUŞTU!



Adem Kılıççı, 21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı‘nın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıççı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan vardı. Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt, Sadin Bakır, Yiğit İzik vardı. 22 Haziran 2017 tarihinde Kıbrıs’ta yapılan final gecesinde Odegay ile finale kalan Adem Kılıççı ile SMS ile oylama sonucu en çok oyu alan Ogeday Girişken birinci oldu. Adem Kılıççı, şu sıralar TV8,5 kanalında yayınlanan Boxun Yıldızları yarışmasında yorumculuk yapmaktadır.

2018 SURVİVOR FİNALİNDE KİM ELENDİ?



Saat 20.45 civarı başlatılan oylama saat 21.45 civarı donduruldu. Bu oylamada en az oy alan yarışmacı HİLMİ CEM oldu. Böylece Survivor finalinde ilk veda eden Hilmi Cem veda konuşması yaparak sahneyi terk etti. Saat 22.00'da ikinci eleme için oylama yeniden başladı. 22.45'te oylama yeniden donduruldu. Yapılan sayımda Survivor'da elenen ikincisi isim ANIL oldu. Anıl veda konuşmasını yaparak, sahneyi terk etti. SURVİVOR ÇEYREK FİNALİNDE KİMLER ELENDİ?



Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Sema'nın ardından Hakan da yarışmadan elenmişti. Kıbrıs'taki çeyrek finalde elenen isimler ise Turabi ve Damla Can oldu. ACUN ILICALI'YA PLAKET VERİLDİ



Survivor'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanı, Acun Ilıcalı'ya bir teşekkür plaketi verdi. Bakan ayrıca Alper Baycın'ı da unutmadı ve kendisine rahmet ailesine başsağlığı diledi.