Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında: Artık herhangi bir tehlike arz etmiyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde geçen pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerle de karadan müdahale edildi.

"HERHANGİ BİR TEHLİKE ARZ ETMİYOR"

Orman yangını, 8'inci günde kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirten Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Yanan kökler var. Ekiplerimiz onları söndürüyor. Herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bölgede sadece yer ekipleri çalışıyor. Helikopter tedbir amaçlı keşif yapıyor. Sahanın içerisinde ateş tamamen bitene kadar soğutma çalışmaları devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA



