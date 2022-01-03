Ireland Baldwin yeni yıl dileğini paylaştı: Umarım kot pantolonumu ilikleyebilirim

Usta oyuncu Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde aldığı kilolardan yakınan ünlü model zaman zaman diyet yapsa da çoğu zaman da pes ediyor.

Noel için tatilde olan model pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak beyaz bluzunun altına sütyen tercih etmeyen Baldwin oturduğu yerde rahat edemeyince pantolonunun fermuarını açtı.

Ireland Baldwin o anlarda poz verip takipçileriyle de paylaştı. Son dönemde aldığı kilolardan yakınan ünlü model yeni yıl dileği için de "Kararlarınızın çoğunun spor salonuna gitmek ve hayalinizdeki işleri bulmak olduğunu biliyorum… Umarım ben de sonunda kot pantolonumu ilikleyebilirim" dedi.

Ireland Baldwin'in takipçileri ise modele "Sen olduğun gibi de güzelsin" yorumlarında bulundu.



