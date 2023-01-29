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Sütyensiz halleri gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel taytıyla poz verdi! "Aldık kiloları..."

29.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyensiz halleri gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. İddialı tarzıyla kızı kadar gündem olmayı başaran Öztel son olarak mavi spor taytı ve sütyeniyle spor salonundan paylaşım yaptı.

Sütyensiz halleri gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel taytıyla poz verdi! "Aldık kiloları..."

Aleyna Tilki son dönemde sahnelerden uzak kalsa da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Hem sütyensiz pozları hem de son verdiği süper minili pozuyla dikkat çeken şarkıcının annesi de yeni pozlarını paylaştı.

Aleyna Tilki'nin 43 yaşındaki annesi Havva Öztel'in paylaşımları kızının fanlarından beğeni aldı.

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Son olarak mavi spor sütyeni ve taytıyla spordan paylaşım yapan Öztel "Aldık kiloları şimdi verme zamanı" dedi.

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Havva Öztel'in fit halini görenler "Gayet iyisiniz", "Kızın güzelliği anneden" yorumlarında bulundu.

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