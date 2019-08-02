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Ezber bozuldu: Kadınlar araç kullanabilecek, pasaport alabilecek

BBC BBC
02.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kadınların, yanlarında erkek refakati olmadan araç kullanmalarına izin verileceği açıklandı.

Ezber bozuldu: Kadınlar araç kullanabilecek, pasaport alabilecek

Açıklanan kraliyet kararnamesine göre, 21 yaşına basan kadınlar artık pasaport başvurusu da yapabilecek.

Önceki uygulamada kadınlar ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yönetiminde açıklanan açılımlar, birçok medeni ve sosyal konuda daha cinsiyet eşitliği öngörüyor.

Kararname kadınlara;

-Çocuklarının doğum sertifikasını alabilme, evlenme ve boşanma hakkı,
-Eşlerinin, babalarının veya bir erkek akrabalarının izni olmadan pasaport alabilme hakkı,
-Erkek refakati olmadan araç kullanabilme hakkı veriyor.

Kararname ayrıca, kadınların iş hayatına katılımı ile ilgili de açılımlar içeriyor.

Buna göre, tüm vatandaşların, cinsiyet, fiziksel engel veya yaş ayrımı olmadan çalışma hayatında eşit olduğu belirtiliyor.

AÇILIMLARI GÖLGELEYEN CİNAYET

Veliaht Prens Salman, 2016 yılında, kadınların çalışma hayatına katılımını artıracak bir planı açıklamıştı.

Ancak Salman'ın ismini dünyaya duyuran bu açılım paketi sonrası, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 59 yaşındaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü.

Birleşmiş Milletler tarafından cinayetle ilgili hazırlanan raporda cinayetten Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, masumiyetini ispat edene dek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını tavsiye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan kadın

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