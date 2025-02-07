Suya alerjisi olan kadın yağmurlu havada yaşadığı zorlukları anlattı! Su dahil 40 şeye alerjisi var: "Derimi bıçakla kazıyorlar gibi"

MYNET|DIŞ HABERLER 19 yaşındaki Chloe Ramsay, çok sayıda alerjiyle dünyaya geldi. Muz ve patates yediğinde anafilaktik şoka bile giren Ramsay, çocukluğunda aldığı tedaviler sayesinde artık alerjik reaksiyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıyor. Yine de alerjisine neden olabilecek gıda maddeleri tükettiğinde boğazında şişme ve cildinde kurdeşen oluşuyor. Ramsay'ın 40 alerjik listesinde kivi, çilek, ahududu, yaban mersini ve üzüm yer alıyor.

TATLI, MEYVE VE PARFÜM

Ramsay'a Haziran 2023'te polen kaynaklı her türlü maddeye (tatlılar, meyveler ve hatta parfümler dahil) karşı alerjisi olan 'polen besin sendromu' teşhisi konuldu. Bu alerjilerinin en sıradışı olanı ise su alerjisi olarak bilinen su kaynaklı ürtikerdir. İlaç kullanılmadığında duşlar

kurdeşen şeklinde alevlenmeye neden oluyor ve yağmura yakalanmak da onda derisini bıçakla kazıma hissi yaratıyor.

ELEKTRONİK TABLO KULLANIYOR

Sık sık yeni alerjiler ortaya çıkıyor ve bunların şiddeti de değişebiliyor; bu da Ramsay'ın bunları renk kodlu bir elektronik tabloyla takip etmesini gerektiriyor. Hampshire'de yaşayan Ramsay, "İlk alerjilerimi altı aylıkken ve annem beni sütten keserken öğrendik. Bana patates ya da muz verilseydi morarır ve bayılırdım, ama neyse ki tepkilerim artık o kadar kötü değildi. Şu anda çilek, kivi, meyve suyu gibi yiyecekleri yiyemiyorum ve kokulu şampuanlar ve vücut losyonları kullanamıyorum" dedi.

Su alerjisinin aniden ortaya çıktığını belirten Ramsay, "Su alerjisi bir gün ortaya çıktı. Alerjim olan bir vücut şampuanı kullandığımı sanıyordum ama daha da kötüleşti. Ellerimi her yıkadığımda cildimde büyük döküntüler oluyordu ve cildimde karıncalar geziyormuş gibi hissediyordum.Alerjilerimi tedavi etmek için hayatım boyunca kendime iğne yapmam gerekecek." diye konuştu.