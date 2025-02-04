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  4. Sadece 5 dolar (180 TL) verip satın aldı! Gerçek değerini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi: "Birinin çöpü, bir başkasının hazinesidir."

Sadece 5 dolar (180 TL) verip satın aldı! Gerçek değerini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi: "Birinin çöpü, bir başkasının hazinesidir."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 10:25
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois bölgesinde yaşayan John Carcerano isimli bir adam ikinci el mağazasından 5 dolar (yaklaşık 180 TL) değerinde bir tabak satın aldı. Tabağın gerçek değerinin 4000-6000 dolar arasında olduğunu söyleyen Carcerano, "Birinin çöpü başkasının hazinesidir. Beş dakika içinde değerli bir şeye sahip olduğumu anladım" dedi.

Sadece 5 dolar (180 TL) verip satın aldı! Gerçek değerini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi: "Birinin çöpü, bir başkasının hazinesidir."

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois bölgesinde yaşayan John Carcerano isimli bir adam ikinci el mağazasından satın aldığı tabağın gerçek değerini keşfedince şaşırdı. Carcerano, başlangıçta daha çağdaş bir parçanın altında saklanan porselen parçasının, 18. yüzyıla ait bir Çin arması ihraç tabağı olduğunu keşfetti.

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Tabağın fotoğrafını çektikten sonra benzer bir ürünün yakın zamanda 4400 dolara satıldığını gören Carcerano, "Bu da satın alma işlemimi daha kolay hale getirdi. Son 50 yıllık müzayede tarihinde bunlardan yalnızca ikisi satıldı. Eseri satın aldıktan sonra, orijinalliğini doğrulamak için New York'taki Sotheby's de dahil olmak üzere çeşitli müzayede evlerine götürdüm. Hepsi orijinalliğini onayladı" dedi.

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Newsweek'e göre Sotheby's'deki uzman, tabağın özellikle Qing hanedanının Qianlong döneminden, yaklaşık 1775'ten kalma "Çin ihracatı arma pahlı dikdörtgen bir tabak" olduğunu söyledi. Tahmini değerinin 4.000 (144.051,59 TL) ila 6.000 dolar (216.046,18 TL) arasında olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika ikinci el
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