Switch’in sevilen oyunu PS4’e geliyor

Nintendo Switch için de benzer bir sistem deneyen geliştirici ekip, aynı verimi alamadı. Bu yılın başlarında Nintendo’nun hibrit konsolu için satışa sunulan Travis Strikes Again: No More Heroes beklentilerin gerisinde kalmıştı.

Grasshopper Manufacture, Nintendo Switch’te aradığını bulamayınca diğer platformlara yönelme kararı aldı. Yayıncı ekip tarafından yapılan açıklamada Grasshopper Manufacture imzası taşıyan oyunu PC ve PS4 için de geleceği belirtildi.

No More Heroes’ta yaşananlardan 7 yıl sonrasında geçen olayları konu edinen yapımda bir kez daha Travis Touchdown’ı kontrol etme şansına erişeceğiz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Oyunun çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil.

