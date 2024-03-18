Sydney Sweeney'in üstüne bir bakan bir daha baktı! İlginç tasarım dikkat çekti

'Sahip olduğum bedeni kucaklayarak güç buluyorum' diyerek dikkat çeken son dönemin ünlü oyuncularından Sydney Sweeney, kırmızı halıda yine adından söz ettirdi.

26 yaşındaki aktris, cuma günü gerçekleşen "Immaculate" gerilim filminin Los Angeles galasına iki büyükannesini ve annesi Lisa ile katıldı.

Sydney Sweeney yine nefes kesici görünüyordu, bu sefer göğüs altında bir avangart beyaz üst giyinmişti, bu üst el, çiçekler, bitkiler ve meyvelerin bir heykelini anımsatıyordu.

'Riskli' ama ilginç görünümüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu hayranlarından yine tam not aldı. Kırmızı halı boyunca oldukça dikkatli davranan Sydney Sweeney sanatsal üstü siyah pantolon ve uyumlu topuklu ayakkabılarla tamamladı.





